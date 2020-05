Ook Sport-Koepel weer naar buiten

Tussen de buien door konden de medewerkers van Sport-Koepel Edam-Volendam donderdag hun eerste activiteiten organiseren in de buitenlucht. Dat gold voor de kinderen tot 12 jaar.

’s Morgens werd begonnen met het Indianendorp in Edam en ’s middags werden er diverse balsporten gedaan met kids in het natuurpark van de Broeckgouw. Ook op andere plaatsen in de gemeente – Beets en Middelie – was Sport-Koepel actief.

Op de FB-pagina van Alliantie Kansrijk Edam-Volendam worden de activiteiten telkens aangekondigd.