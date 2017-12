Op Kerstavond Herdertjestocht in de Grote Kerk Edam

De Protestantse Kerk in Edam heeft sinds juni een nieuwe predikant, ds. Mirjam Koole. De kerkgemeente hoopt met haar de middengroep van 25-50 jaar meer aan te spreken en daarbij ook de kinderen.

Met deze opdracht is ds. Mirjam Koole in gesprek gegaan met leden van de kerkgemeente. Een van de evenementen is het organiseren van een lichtjestocht door de Grote Kerk op kerstavond. Daar zijn de voorbereidingen van in volle gang.

De route door de Grote Kerk die gelopen wordt langs de 7 sterren neemt ongeveer 3 kwartier in beslag. Op Kerstavond van 16.30 tot 18.45 uur vindt dit evenement plaats voor de kinderen.

Men dient zich hier wel voor op te geven via www.kerkgemeente.nl