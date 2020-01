Open Dag in “De Triade” druk bezocht

Donderdag van 18.00 tot 20.30 uur vond in SG De Triade een Open Dag plaats en deze werd heel druk bezocht. Tijdens de Open Dagen laten de docenten en leerlingen aan de belangstellenden graag zien wat modern en toekomstgericht technisch onderwijs inhoudt. Een vak leer je door te doen.

Tijdens de Open Dagen kunnen de (toekomstige) leerlingen dan ook meteen de handen uit de mouwen steken als ze willen. Begane gronds was door het hele schoolgebouw een route uitgezet, waar de jongeren en hun ouders langs de verschillende lokalen konden lopen om kennis te maken met het lesaanbod op De Triade.

Directeur Jan Adels gaf in een nieuw ingericht lokaal uitleg over het lesaanbod en waar “De Triade” als betrekkelijk kleine school voor voortgezet onderwijs voor staat. De bezoekers vonden het heel interessant om de school “in bedrijf” te zien. Op vrijdag 7 februari is de tweede Open Dag van 18.00-20.30 uur.