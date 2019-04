Open Deur Middag Space Experience Trimaran druk bezocht

Elk voorjaar is er een schoolproject op basisschool de Trimaran in Edam, waar steeds een ander thema centraal staat. Dit keer was gekozen voor Space Experience. Op 11 maart ging dit project van start, waarbij astronaut André Kuipers aan drie groepen leerlingen kwam vertellen over zijn ruimtereizen.

Drie weken lang stond er steeds een ander thema centraal. In de eerste week was het ruimtevaart. In de tweede week was afval het onderwerp. En in de laatste week was duurzaamheid het thema. Tijdens deze drie thema’s werden verschillende excursies ondernomen (o.a. naar Kras Recycling), afval opruimen, waterspaarders, knutselen, etc. Door de leerlingen waren mooie werkstukken gemaakt rond de drie ‘space’ thema’s. Daarmee werden de klassen ingericht en tijdens de Open Deur Middag afgelopen vrijdag van 16.30 tot 18.30 uur konden de ouders, broers en zussen, opa’s en oma’s en andere belangstellenden dit bekijken in De Trimaran.