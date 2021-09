‘Open Monumentendag volgend jaar overal twee dagen open’

Tientallen mensen van elders liepen en fietsten afgelopen weekeinde door de gemeente tijdens de Open Monumentendag. Tegenvaller was dat zaterdag de meeste monumenten in Edam gesloten waren, vanwege vrijwilligerstekort.

,,Daarom moeten we stellen dat volgend jaar wel mee kan worden gedaan, maar dan wel met twee dagen openstelling”, zegt Marianne van Hell van de VVV Edam-Volendam. ,,Bij de VVV hebben we gelukkig nog veel vrijwilligers”, zegt Marianne.

,,Het is ook interessant werk. In Edam was zondag wel alles open. Zondag is er hele goede aanloop geweest. Bij de VVV alleen al kwamen 160 mensen, dat is heel wat. Ook de Speeltoren was open. Leendert de Jonge ging met tweetallen naar boven. Dat is zeldzaam.”