Opening Flits-expo in Edams Museum

Zaterdag vond in het Edams Museum aan het Damplein 1 de opening plaats van de Flits-tentoonstelling van een gigantisch ‘vergeten’ meesterwerk van de kunstenaar Aart Roos. In 1994 vervaardigde hij voor de tentoonstelling Muur ’64 in Museum Fodor, het huidige FOAM Museum Amsterdam, het gigantische 2.13 meter hoge en 13 meter brede schilderij ‘Geboorte, Leven en Dood’.

Door de Stichting Aart Roos is dit schilderij geschonken aan het Edams Museum. In de vorm van een flits-tentoonstelling is dit kunstwerk tot en met 8 december in het Edams Museum te zien. Ook later werk van de kunstenaar is er te bewonderen. Bij de opening werd een toespraak gehouden door Hayo Riemersma, conservator van het Edams Museum en de opening werd verricht door Martijn Roos, zoon van de kunstenaar en bestuurslid van de Stichting Aart Roos.