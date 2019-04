Opening van abc-pad in De Speelderij

Zaterdag is het seizoen weer van start gegaan in Speeltuin De Speelderij. Er vond om 12.30 uur een officiële opening plaats van het abc-pad door burgemeester Lieke Sievers. In 2018 is er met dit pad proef gedraaid, en nu is het in gebruik genomen.

De realisatie van het abc-pad is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van de Rabobank Zaanstreek/Waterland. Het abc-pad is een wandelroute door het Boelenspark voor kinderen van 4-7 jaar. Langs de route vindt men acht palen met alle letters van het alfabet. Het is de bedoeling dat men de paaltjes met letters allemaal vindt. Er zit aan iedere paal een opdracht die men kan uitvoeren met zijn of haar kind(eren). De route kan en mag alleen onder begeleiding van minimaal een volwassene (ouder of verzorger) worden bewandeld op zaterdag en zondag tussen 12.00 en 15.30 uur. De speeltuin is sinds zaterdag weer geopend.