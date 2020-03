Oude Meesters Museumpilot

Door Frank Bond van het CBW is in het kader van het Oude Meesters Project een nieuwe activiteit opgezet. Hierbij is voor het eerst een samenwerking gerealiseerd en gefaciliteerd tussen de drie musea uit onze gemeente: Het Schooltje van Dik Trom, Edams Museum en het Volendams Museum.

Aan vrijwilligers van de musea zijn workshops aangeboden om ze te leren om te gaan met ouderen en dementerenden en hoe ze deze kunnen betrekken bij hun collecties. Bij deze bijeenkomsten “Welkom bij Museum voor 1 Dag” kunnen ze de ouderen zelfs activeren met objecten uit het verleden.

Woensdag vond de pilot van dit project plaats in verpleeghuis Gouwzee. De bewoners vonden het prachtig, het was voor hen een feest van herkenning. Met poppen en objecten uit de musea werd door de vrijwilligers over het verleden verteld.