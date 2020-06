DBC en De Triade-leerlingen eensgezind na herstart

Oude vertrouwde schoolbanken gemist

Na een periode van drie maanden op afstand studeren waren leerlingen van het voortgezet onderwijs vorige week eindelijk weer welkom in de schoolgebouwen. Misschien is het ergens onverwacht, maar de meeste leerlingen lijken blij te zijn weer plaats te mogen nemen in de oude vertrouwde schoolbanken. ,,Ik heb vooral mijn klasgenoten en vrienden gemist”, merkt een leerling op. Ondanks dat de scholieren het thuis studeren als succesvol hebben ervaren, is de behoefte groot om een les weer fysiek bij te mogen wonen.

Door Kevin Mooijer

Zowel leerlingen van het Don Bosco College als van de Triade zijn het erover eens; noodgedwongen op afstand leren was een succes. Daan Jonker (14), Marin Kaars (15), Lotte de Boer (14), Janita Wagenaar (14) en Lilly Veerman (13) schuiven namens het Don Bosco College (DBC) aan bij het interview en Mike van Baarsen (14), Stef Winkelaar (14) en Nikki Doets (13) nemen de honneurs van de Triade waar.

Don Bosco College

De tweede- en derdejaarsleerlingen prijzen zich gelukkig dat ze sinds 2 juni weer welkom zijn op school. ,,We hebben maandenlang in de online omgeving van Teams gewerkt en dat wilde aan het begin nog wel eens wat rommelig verlopen, maar na verloop van tijd ging het perfect. We loggen in bij de les die de leraar aanmaakt en volgen de les - die we anders op school zouden krijgen - thuis.”

Sinds de leerlingen weer op school komen, zijn er drie grote aanpassingen ten opzichte van het pre-coronatijdperk: ten eerste zijn de klassen in drieën gesplitst zodat er maximaal tien leerlingen in een lokaal zitten, ten tweede zijn de leerlingen niet dagelijks op school en werken ze nog veel vanuit huis en ten derde ligt de focus het resterende schooljaar op de meest cruciale vakken. ,,We hebben op het moment geen praktijkvakken meer. Geen gym, geen handarbeid, maar juist wel vakken als Nederlands, Engels, wiskunde en geschiedenis. Tijdens een schooldag hebben we zes keer veertig minuten les, dus dat is best intensief als je alleen maar dat soort vakken hebt.”

Daan, Marin, Lotte, Janita en Lilly zijn gelijkgestemd wat betreft de grootste voor- en nadelen van het terugkeren naar school. ,,We hadden de afgelopen maanden meer vrije tijd, dat is natuurlijk heel lekker. Maar onze klasgenoten hebben we zeker gemist. Wij zijn heel blij dat we weer naar school mogen. Hopelijk mogen we het nieuwe schooljaar weer met de complete klas de lessen in. Dat is toch een stuk gezelliger.”

Afdelingsleider Bert van ’t Ende vult de leerlingen aan: ,,Tijdens het begin van het nieuwe schooljaar zullen bij bepaalde vakken kennistoetsen worden afgenomen waaruit het niveau van de leerlingen blijkt. Zo wordt gauw inzichtelijk waar extra aandacht of eventuele bijles nodig is bij de scholieren.”

De DBC-medewerker geeft aan dat ook de docenten weer blij zijn dat de scholen weer geopend zijn. ,,Het was een zeer intensief proces om in zo’n kort tijdsbestek een online leeromgeving op te zetten en naar behoren te laten functioneren. De docenten werden voor de leeuwen gegooid, maar hebben het uiteindelijk fantastisch gedaan. Ook zijn wij de ouders van onze leerlingen dankbaar voor hun inzichten en adviezen tijdens de inrichting van de online leeromgeving. Zij hebben ervoor gezorgd dat we in een stroomversnelling kwamen.”

De Triade

Mike, Stef en Nikki zijn eerste- en tweedejaarsleerlingen van de Triade. De leerlingen van de school in Edam waren voor de ingrijpende maatregelen wat betreft thuis studeren al enigszins gewend om vanuit huis te werken. ,,Alle leerlingen hebben een laptop van school waardoor we al veel bezig waren met vanuit huis inloggen in online schoolomgevingen. Alleen de eerste week waarin we niet meer naar school mochten verliep een beetje rommelig, maar langer heeft het niet geduurd. We hadden de week erna al een overzichtelijk rooster waarin alleen de belangrijkste vakken voorkomen.” De Triade heeft ervoor gekozen om de klassen in tweeën op te delen. ,,We hebben om de dag school. Dus als de ene helft van de klas op maandag op school moet zijn, werkt de andere helft vanuit huis.”

Tijdens de fysieke les staat er een camera op de docent en het bord gericht waardoor de hele klas dezelfde les kan volgen en lessen dus niet twee keer hoeven worden gegeven. ,,Ondanks dat je maar met de halve klas in het lokaal zit, hoort de andere helft van je klasgenootjes dezelfde les dus wel.”

Een voordeel voor docenten – en op lange termijn ook voor de leerlingen – is dat met zulke kleine klassen beter opgelet wordt tijdens de les. ,,Omdat je met zo’n kleine klas bent. is een les een stuk rustiger. Je mist de gezelligheid van een volle klas, maar je let nu wel beter op.”

De Triade-leerlingen zijn positief als het gaat om op afstand studeren. ,,Als je thuis les hebt, sta je een uur later op dan wanneer je naar school moet. Je hebt thuis altijd al je spullen bij je en je maakt na de les je huiswerk en vervolgens ben je klaar. Daarnaast is het natuurlijk lekker als je tijdens een vrij uurtje een potje kan gamen in plaats van in de aula zitten wachten.”

Ondanks al deze voordelen lijken de scholieren een voorkeur te hebben voor het traditionele les op school met een volle klas. ,,Je bent hier met leeftijdsgenoten en vrienden. Je bent onder de mensen. Dat zijn we de afgelopen maanden in principe niet geweest, dus dat voelt wel weer goed. Wij denken en hopen dat we het nieuwe schooljaar weer als van ouds ingaan. Gewoon weer complete klassen en dagelijkse roosters.”

Adjunct-directrice Jeanine van Schendel geeft een ander inzicht: ,,Wij verwachten dat het nieuwe schooljaar opgestart wordt zoals we het huidige jaar af zullen sluiten. Halve klassen, geen dagelijkse roosters en de anderhalve-meter-regeling, maar wie zal het zeggen Het ligt uiteindelijk aan wat de overheid beslist.”