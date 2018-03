Paasmorgen, Grote Kerk Edam

Paasproeverij ‘Licht en Leven’

Na de donkere en koude winterperiode ziet iedereen uit naar het licht van de lente en de eerste warme zonnestralen. Ze doen je weer mens voelen! In de kerk staan we stil bij de bijzondere betekenis daarvan: het Licht zorgt voor energie en nieuw leven. En daarmee is Pasen het feest van hoop en vertrouwen op een gelukkige toekomst, zoals ook in het eeuwenoude Paasverhaal naar voren komt.

‘Licht en Leven’

Om dat te vieren organiseren we op Paasmorgen iets bijzonders met de naam ‘Paasproeverij Licht en Leven’. Het wordt een Paasevenement voor jong en oud met een inhoudelijke en een culinaire kant. Aan de hand van 7 gerechten vieren en beleven we samen de 7 betekenissen van Pasen. Als kerkgemeente van Edam nodigen we je van harte uit. Doe mee en ervaar het. Proef op Paasmorgen 2018 in de Grote Kerk zelf, wat de 7 thema’s van ‘Licht en Leven’ je influisteren! De Paasproeverij start Paasmorgen 1 april 2018 om 9.30 uur.

Aanmelding

In verband met de inkoop van verse levensmiddelen wel graag even inschrijven via onze website. Dus: meld je via www.kerkgemeente.nl aan voor de Paasproeverij van 2018 op Paasmorgen in de Grote Kerk!

Paasmorgen wordt een bijzondere morgen.

Mis het niet, meld je op tijd aan en … maak het bekend!

ds. Mirjam Koole