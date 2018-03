Paasproeverij ‘Licht en Leven’ vertelt het Paasverhaal

Na het succesvol verloop van ‘De Herdertjestocht’ met Kerstmis in de Grote Kerk Edam, komt er met Pasen een vervolg met de Paasproeverij ‘Licht en Leven’. Door ds. Mirjam Koole en een grote groep vrijwillig(st)ers van de kerkgemeente Edam wordt dit opgezet.

Tijdens de Paasproeverij ‘Licht en Leven’ behandelen we 7 thema’s van Pasen. Ik zal vertellen over het Paasverhaal en ook de betekenis ervan vertaald in deze tijd. Dit gaat in combinatie met 7 gerechten. De Paasproeverij is toegankelijk voor iedereen, van jong tot oud. Het is ook leuk voor gezinnen", vertelt dominee Mirjam Koole. Via de website www.kerkgemeente.nl kan men zich opgeven voor de Paasproeverij ‘Licht en Leven’ op Paasmorgen 1 april om 9.30 uur. Op de site kan men ook meer informatie vinden over dit evenement.