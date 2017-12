Pastoor Van der Veer viert 60-jarig priesterfeest

Zaterdagmiddag vond in verzorgingshuis De Meermin een feestelijk samenzijn plaats. Het 60-jarig priesterfeest van Pastoor Van der Veer, die sinds 5 jaar in “De Meermin” woont, werd er gevierd.

De receptie was van 14.00 tot 17.00 uur in de grote zaal. Door Aaf Beers-Schilder was de catering geregeld, zodat de familie van Pater Willem van der Veer, die uit Friesland was overgekomen, ook een hapje kon eten. Pastoor Van der Veer was totaal verrast door de festiviteiten.

Toen hij uit zijn kamer in de grote zaal kwam, werd hij opgewacht door familieleden en andere genodigden. Een mooi opgemaakte taart werd aangesneden en de jubilerende priester, die vele jaren in Volendam werkzaam was, kon vele felicitaties in ontvangst nemen.