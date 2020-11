‘Kan nog niet zeggen of we goed nieuws hebben gekregen’

Plan De Botter ‘drastisch aangepast’

Er worden minder huizen gebouwd op het terrein van ‘De Botter’ dan eerder bekend werd gemaakt. Dat kregen bewoners te horen na een telefoongesprek met de gemeente. Over hoeveel minder woningen het gaat, werd niet duidelijk. Het plan van afgelopen zomer om achtentwintig huizen te bouwen, stuitte op fel protest van de buurt. Waarschijnlijk wordt er binnenkort meer duidelijk over wat men aanpast.

Door Laurens Tol





Bewonersvertegenwoordiger Cees Hink benaderde de gemeente om een gesprek aan te vragen over het bouwproject in zijn buurt. De verantwoordelijke projectontwikkelaar Van Wijnen zou namelijk begin september een aangepast bouwplan presenteren. Het bleef echter stil, vandaar dat bewoners om opheldering vroegen. Een persoonlijk gesprek met de gemeente was mogelijk, maar omdat het plan binnenkort gepresenteerd wordt, is Cees telefonisch op de hoogte gesteld.