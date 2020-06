Plan voor brede en veilige overgang Edamse zeesluis

Over de deuren van de Zeesluis Edam voert een verbinding van het doorgaande routenetwerk in de regio voor fietsers en wandelaars. De Zeesluis is o.a. de verbinding tussen het Zuiderzee- en het Waterliniepad voor wandelaars.

Eigenlijk mogen fietsers en wandelaars hier niet oversteken, want het is niet veilig genoeg en tussen de witte hekken op de sluisdeuren is het erg krap. Tijdelijk was de doorgang afgesloten, maar later werd deze toch weer opengesteld. Op eigen risico mag men over de sluisdeuren lopen en dit wordt met bordjes aangegeven.

Fietsers dienen om te rijden via de Kettingbrug. Bij het recreatieschap Twiske-Waterland zijn er plannen om er een veilige en brede overgang te maken over de sluisdeuren. De loopbrug is voor wandelaars en fietsers met fiets aan de hand. De kosten hiervan zijn geraamd op 200.000 euro.