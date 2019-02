Plantenafdeling DEEN De Stient vernieuwd

Dinsdag en woensdag vond er een interne verbouwing plaats bij DEEN in de Stient. De bloemen- en plantenafdeling heeft een efficiëntere en overzichtelijkere indeling gekregen. De balie is verplaatst en er is een nieuwe ronde balie voor in de plaats gekomen. Hierachter kunnen de rookwaren uit het zicht van de klanten in de kasten en laden opgeborgen worden. Ook voor de PostNL-afdeling zijn er aparte kasten geplaatst, zodat de pakketten uit het zicht liggen.

Het grote assortiment bloemen en planten staat nu veel overzichtelijker en ruimer opgesteld. Niet alleen het personeel van de bloemen- en plantenafdeling is er blij mee, ook de klanten zijn er zeer over te spreken. Het ziet er keurig netjes uit. In slechts twee dagen tijd vond deze toch nog behoorlijke verbouwing plaats en woensdagmiddag was men weer op stel.