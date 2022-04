Platvis en 24Wines winnen IBEV-prijzen

Na twee jaar zonder (corona) kon de uitreiking van de IBEV-Ondernemingsprijzen weer plaatsvinden. In een goed gevulde St. Jozef gingen Platvis BV en 24Wines met de eer aan de haal.

IBEV-voorzitter Alfred de Jong opende de avond met een speech, waarin hij op een respectvolle manier een link wist te leggen tussen menselijk- en zakelijk leed vanwege de coronacrisis en de oorlog in Oekraïne. ,,Ondernemen in een steeds veranderende wereld is niet eenvoudig.” Voor de IndeKijkerprijs streden BigGreen, 24Wines en CuliCafé De Ontmoeting.

Bij de Ondernemingsprijs gingen Molenaar & Zwarthoed Adviseurs, Nieuw Leven en Platvis voor de eer. De aanwezigen in de zaal konden digitaal stemmen op hun favoriet. Het aantal stemmen én het oordeel van de vakjury, resulteerde in winst voor Platvis en 24Wines.

Foto's: Foto Blaauw