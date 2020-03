Presentatieavond profielwerkstukken DBC-leerlingen druk bezocht

Na zich maanden te hebben vastgebeten in een onderzoek, was voor de examenleerlingen van het Don Bosco College het moment aangebroken om het profielwerkstuk te presenteren. In gestreken kleding en nette schoenen stonden leerlingen uit 5 havo en 6 vwo voor een publiek dat bestond uit ouders, docenten, leerlingen uit het voorexamenjaar en andere belangstellenden.

Zij werden getrakteerd op presentaties over uiteenlopende alfa-, bèta- en gammaonderwerpen. Voor leerlingen in het voorexamenjaar was dit een interessante avond, omdat zij een kijkje hebben gekregen in wat hen te wachten staat volgend schooljaar.

,,Je hebt je wekenlang verdiept in een onderwerp. Als je het dan vervolgens op een begrijpelijke manier wilt uitleggen aan het publiek, kom je erachter dat dat best lastig is”, vertelde een leerlinge aan het einde van haar presentatie.