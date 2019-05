Primeur van De Waterdam met nieuw tijdwaarnemingssysteem in het buitenbad

Zwembad De Waterdam heeft een primeur. Het is het enige zwembad in Nederland waar een Mylaps tijdwaarnemingssysteem is geïnstalleerd in het buitenbad. In ons land hebben zwembaden in Alkmaar, Hoofddorp en Rotterdam ook dit systeem voor de tijdwaarneming, maar dan alleen in het binnenbad. De Waterdam had het al in het binnenbad, maar nu ook buiten. Marcel Stroet, trainer van de Open Water Swimming Club, is er heel blij mee.

Door Pius Schilder

Ze kunnen dit systeem voor alle evenementen en wedstrijden gebruiken en zo meer trainingsvormen doen. Met de chips worden de zwemtijden gemeten, de tussentijden, de keertijd, de snelheid van het zwemmen, etc. De chips kunnen de zwemmers om hun enkel bevestigen en met een draadje, dat in de start- en keerblokken bevestigd is in het bad, worden de tijden geregistreerd. In het zwembad of thuis kan men dan zo op de computer of laptop zien, welke tijden er gezwommen zijn.

Geen tijdwaarnemers meer nodig bij het bad

Het grote voordeel van het nieuw geïnstalleerde tijdwaarnemingssysteem is, dat er niet meer een tijdwaarnemer met een stopwatch langs de kant hoeft te staan. De meeste zwemmers nemen hun tijden op met een speciaal horloge. Dat hoeft nu niet meer met de chips van Mylaps. Deze zijn geïnstalleerd door Sporttijden.com in samenwerking met De Waterdam en de Open Water Swimming Club. Marcel Stroet: “Als trainer is dit systeem ook ideaal. We kunnen alle gegevens over de zwemtijden op de computer zien en meer trainingsvormen toepassen. We gaan het bij alle evenementen gebruiken. Maar iedereen kan dit tijdwaarnemingssysteem in het zwembad gaan gebruiken. Je kunt een chip huren bij de balie van De Waterdam of er zelf een kopen. Zo kan een ‘gewone’ zwemmer ook de tijden opmeten met bijvoorbeeld de Zwemvierdaagse. We gaan hier binnenkort een informatiemiddag over organiseren, samen met de zwemmers, sporttijden.com, de Waterdam en de Open Water Swimming Club. Wanneer dat is wordt nog bekend gemaakt. We zijn hier erg blij mee. Zwembad De Waterdam heeft zo weer een echte primeur”.