Professor Nico van Straalen ontvangt eredoctoraat in Polen

Vorige week ontving Nico van Straalen uit Edam, die onlangs in de Nivo vertelde over zijn nieuwe boek, een eredoctoraat van de Jagiellonian Universiteit in Krakau. De Poolse universiteit kende Nico deze eervolle onderscheiding toe vanwege zijn ‘wetenschappelijke prestaties van wereldklasse’ en ‘aanzienlijke verdiensten in het onderwijs’.

Door Leonie Veerman

Als bioloog is Nico gespecialiseerd in evolutie, met bijzondere belangstelling voor de evolutie van de mens. Hij is verbonden aan de Vrije Universiteit Amsterdam, waar hij naast hoogleraar ook jarenlang afdelingshoofd was. Als vooraanstaand academisch docent geeft hij bovendien les op andere universiteiten in Nederland en in de rest van de wereld. Zijn wetenschappelijke werken zijn meer dan 7.850 keer geciteerd. Hij schreef in totaal 273 academische artikelen en maar liefst elf boeken, waaronder het standaard cursusboek ‘Een inleiding tot ecologische genomica’.

Dit voorjaar bezocht Nico de Jagiellonian University om twee vakken te geven in evolutie en ecotoxicologie. Daarnaast begeleidde hij drie doctoraatstudenten van de Poolse universiteit bij het maken van hun proefschrift.

De ceremoniële uitreiking van het eredoctoraat vond plaats in Krakau, in de historische Collegium Maius zaal van de universiteit. In een toespraak sprak professor Ryszard Laskowski van de Jagiellonian Universiteit vol lof over de vooraanstaande evolutiebioloog uit Edam: „Veel van Nico’s methoden zijn inmiddels de standaard geworden in ecotoxicologisch onderzoek”, vertelde de Poolse professor.

Professor Laskowski noemde Nico „een van de meest herkenbare wetenschappers in Nederland en een geweldige wetenschapscommunicator.” Daarbij wees hij op zijn vele publicaties in verschillende grote kranten en sprak waardering uit voor “de manier waarop hij zijn indrukwekkende kennis presenteert in een vorm die toegankelijk is voor een grote groep lezers.”

In zijn dankwoord gaf Nico aan “zeer vereerd” te zijn en zijn onderscheiding niet alleen als een persoonlijke prestatie te beschouwen, maar ook als een prestatie voor de samenwerking tussen de Vrije Universiteit van Amsterdam en de Jagiellonian University in Krakau.

Ook de maatschappelijke betrokkenheid van de professor in de biologie (en tevens gemeenteraadslid) kwam in zijn dankwoord treffend naar voren: „Overheden moeten hun beslissingen op het gebied van milieu baseren op wetenschappelijk bewijs. We zullen ervoor zorgen dat we hen met ons onderzoek een solide wetenschappelijke basis kunnen bieden.”

Op zijn persoonlijke Facebookpagina blikt Nico van Straalen trots terug op de uitreiking van zijn eredoctoraat. „In de Collegium Maius zaal, omringd door 16e-eeuwse schilderijen van oude Poolse wetenschappers, de rector en decaan allemaal uitgedost in kleurrijke toga’s en het Camerate Jagielonnica koor dat de Gaude Mater Polonica zingt, werd mij in het bijzijn van mijn echtgenote, zoon, dochter en schoonzoon het eredoctoraat van de Jagiellonian Universiteit, Krakow uitgereikt. Het was erg indrukwekkend.”

Foto: Nico van Straalen ontvangt eredoctoraat in Polen Foto Anna Wojnar