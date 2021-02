Rabobank-filiaal blijft in Edam-Volendam

De Rabobank gaat het aantal filialen in Nederland terugbrengen tot maximaal 150. De vraag die bij menigeen opkwam was: Blijft het Rabobank-kantoor in Volendam behouden? Het filiaal aan de Van Abcoudestraat blijft (voorlopig) bestaan, maar hier zal het over enige tijd niet meer mogelijk zijn om contant geld te storten of op te nemen, omdat de geldautomaten er gaan verdwijnen.