Restauratie van de Damsluis

In januari is aannemer Pronk uit Warmenhuizen gestart met het onderhoud van de Damsluis in Edam. Het werk schiet al aardig op en de planning is dat op 15 april de grondige renovatie wordt afgerond.

Technisch gezien is de Damsluis veilig, maar het object vertoonde ernstige slijtage. Mede omdat het een Rijksmonument is wil Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier de sluis in originele staat terugbrengen. Ruim twee jaar terug is al klein onderhoud aan leuningen en schilderwerk gepleegd.

Nu worden de muren gereinigd, kapotte stenen vervangen en voegen uitgefreesd en vervolgens opnieuw gevoegd. De wapenschilden worden opgeknapt en opnieuw geschilderd door Hans Slegt van Schildersbedrijf De Mei te Edam. Ook de bestrating op en rond de Dam wordt, waar nodig, hersteld.