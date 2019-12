Reuze stap in activiteitenaanbod voor jonge ouders en baby’s in de gemeente

Negen maanden vol verwachting naar het grootste wonder van ons leven. Negen maanden wachten tot dat kleine streepje op een stukje plastic zich ontplooit tot een mens. Negen maanden, en wat doe je tijdens al dat wachten? Om het wachten dragelijk te maken, is Martine van Zalinge tijdens haar zwangerschap op zoek gegaan naar activiteiten die haar nog dichterbij haar groeiende baby brachten.

Op weg terug naar huis van één van deze activiteiten, dacht ze na over hoe leuk het zou zijn om activiteiten als deze naar onze gemeente te brengen. Haar moeder sprak uit dat er in het verleden naast de klassieke zwangerschapsgym weinig te doen was. Martine concludeerde dat binnen onze gemeente, wat activiteiten voor zwangeren en baby’s betreft, de tijd stil is blijven staan. Vanaf dat moment is ze aan het ondernemen geslagen.

Met het ontdekken van haar zwangerschap kwam direct de behoefte om oneindig over haar zwangerschap te praten en zich te omringen met vrouwen in dezelfde situatie. Want geluk dat je deelt, wordt verdubbeld. Ze koos voor verschillende activiteiten buiten Volendam om haar zwangerschap zo leuk, bijzonder en gezond mogelijk te doorlopen. Met de geboorte van haar prachtige zoon in juli 2019 sloot ze een fijn hoofdstuk af.

Snel kwam het besef, dat deze activiteiten ook in onze gemeente moesten worden georganiseerd. Ze besloot de sprong te wagen. Stap voor stap vielen alle puzzelstukken ineen en is haar tweede kindje ‘Petit Pas’ geboren, uit het Frans vertaald: ‘De kleine stap’. Stap voor stap word je begeleid tijdens je zwangerschap, vanaf de dag dat je je zwangerschap ontdekt kun je starten met de eerste activiteit. Op chronologische wijze presenteert ze haar activiteiten. Van de klassieke zwangerschapsgym en zwangerschapsmassage, tot het versterken van de hechting met je baby doormiddel van babymassage in de babyspa. Met haar stappenplan belooft ze je perfect te begeleiden tijdens de prachtige reis van zwangerschap en het prille moederschap. En dat ze perfectie nastreeft, is met haar achtergrond als topsporter geen verrassing.

Petit Pas wordt aangeboden op verschillende locaties. Iedere ruimte heeft een passende sfeer en biedt een totaal beleving. Zo bevindt de Petit Pas Babyspa zich in de ruimte van Stichting de Sportopvang aan de Gravelandstraat 66. ’s Morgens een gerenommeerd sportopvang, ’s middags een prachtig luxe babyspa. In de babyspa ben je welkom om je baby te laten floaten in een babyjacuzzi met gefilterd, schoon en warm water. Vervolgens geef je je eigen baby een babymassage onder leiding van een gediplomeerd babymasseuse. Het enthousiasme van Martine is aanstekelijk. Direct na het presenteren van haar plannen meldden meerdere lieve, ervaren en gediplomeerde leidsters zich aan om in de babyspa te komen werken. Een team van 5 dames heeft de opleiding tot babymasseur gevolgd, en is geslaagd. Ze staan te popelen om te starten!

Op 1 februari zal Petit Pas de grote stap maken. Ben jij ook zo enthousiast geworden over dit stappenplan en benieuwd naar alle activiteiten? Ga naar de website en laat je meenemen in deze prachtige reis. Als je de website van Petit Pas opent zie je het direct, met Petit Pas biedt Martine warmte en luxe. Omdat een zwangere vrouw, een jonge moeder en een pasgeboren baby dat verdienen: www.petitpas.nl.