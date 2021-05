Romneyloods gesloopt op het EVC-terrein

Afgelopen week zijn medewerkers van aannemingsbedrijf Havik gestart met de sloop van de Romneyloods op het complex van EVC. Vanaf 1986 stond deze hal bij de entree van het EVC-terrein. Daarvoor stond de Romneyloods op de plek waar nu sporthal Het Bolwerck staat.

Tientallen jaren heeft de jeugd in deze hal gevoetbald. In het voorste deel was opslag van materialen en machines van de gemeente. Er was fikse stormschade aan de hal. Enkele platen waren uit het dak gewaaid.

Er was geen eer meer aan te behalen om de loods op te knappen. Daarom is besloten om de Romneyloods te slopen. De sloopklus zal enkele dagen in beslag gaan nemen. Er zijn plannen om op de vrijgekomen plaats Pannaveldjes aan te leggen, waar de jeugd kan voetballen.