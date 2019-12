Roodkapje-pop van 120 jaar oud

De familie Vink, die woont in de Tulpenhof-flat, had al hele lange tijd een pop in een tas op zolder liggen. Het gaat om een heel speciale pop die door Oma Vink, van Boer Vink uit Edam, zelf gemaakt is.

Haar kinderen en kleinkinderen hebben ook met deze pop gespeeld. De lappen pop is liefst 120 jaar oud en het is een drie-in-een pop. Tijdens het opruimen van het flatje kwam de Roodkapje-pop tevoorschijn. Als het rode jurkje van de pop over het hoofdje getrokken wordt, heeft de pop een wit kleedje aan.

Het gezicht is aan de ene kant van de grootmoeder en de andere van de wolf. Zo kan met deze pop het sprookje van Roodkapje gespeeld worden. De pop was in slechte staat. Daarom heeft Huib Vink-van Pooij zich erover ontfermd om de Roodkapje-pop weer in de oude staat te herstellen.