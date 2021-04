Kinderen met problemen laden accu weer op in Ont-zorghuis Chancare

Rust, aandacht en bijzonder goede zorgen

Op het eerste gezicht heeft het Ont-zorghuis Chancare wat weg van een wellness voor kinderen. Knusse leeshoekjes, een kast vol leuke boeken, twee lieve honden, een gigantische tuin met speeltoestellen, een moestuin, kas, konijnenveld en zelfs een creahuis en chillhuis waar kinderen zich even in kunnen terugtrekken. Alles in deze kleinschalige en gespecialiseerde dag-/logeeropvang is erop gericht om kinderen zich volledig op hun gemak te laten voelen.

Door Leonie Veerman

,,Het is onze missie om kinderen met uiteenlopende problemen hier een plek te bieden waar ze zich weer helemaal kunnen opladen”, zegt Chantal Schakelaar. Samen met haar man Patrick opende zij in 2019 het Ont-zorghuis Chancare in Zwaagdijk. In dit grote familiehuis, op een half uur afstand van Volendam, verlenen ze gespecialiseerde opvang en zorg voor kinderen van bijna alle leeftijden en met uiteenlopende problematieken. ,,Van dagopvang tot langdurige pleegzorg en intensieve zorgtrajecten”, we geven elk kind het maatwerk en de aandacht die hij of zij verdient.”

Gezinsproblematiek, eetstoornissen of bijkomen na een zware operatie

,,Ik heb zelf 25 jaar ervaring als (onder andere 20 jaar freelance) verpleegkundige in de kindzorg en ben gespecialiseerd op het gebied van eetstoornissen, eetproblematiek bij jonge kinderen, hoogsensitiviteit, autisme, ADHD en overprikkeling”, vertelt Chantal. ,,Mijn man Patrick is gediplomeerd ASS Kindercoach en biedt individuele begeleiding en creatieve therapie aan kinderen middels houtbewerkingsprojecten bij ons aan huis. Met deze kennis en ervaring zijn wij in staat om elk kind hier zorg op maat aan te bieden.”

De kinderen die in het Ont-zorghuis Chancare verblijven, hebben elk hun eigen achtergrond en verhaal. Chantal wijst op een vrolijk blond jongetje dat aan de lange eettafel zit. Hij komt uit een gezin met een gespecialiseerde zorgvraag. In eerste instantie kwam hij hier tijdelijk om even tot rust te komen, maar hij bloeide helemaal op en boekte zoveel mentale en fysieke vooruitgang, dat hij hier nu voor langere tijd woont. We zijn een soort tweede thuis voor hem geworden.”

,,Maar ook medische kindjes komen hier”, zegt Chantal. ,,Sinds een jaar komt hier een meisje dat is geopereerd aan een hersentumor. Om de zorglast van haar moeder te verlichten, komt zij hier zo nu en dan een weekend logeren. Verder hebben we plek voor coaching van meiden met anorexia en het komt regelmatig voor dat we kinderen uit gezinnen die dreigen uit huis geplaatst te worden periodiek opvangen. Op die manier voorkomen we soms dat situaties escaleren.”

Het Ont-zorghuis Chancare biedt ook speciale ‘reset-trajecten’. ,,Dit zijn kortdurende, intensieve trajecten waarbij we kinderen van 1 tot 8 jaar oud helpen om van hun eet- en/of slaapproblemen af te komen of andere vaste patronen te doorbreken”, vertelt Chantal.

Betrokken en 24/7 bereikbaar

,,Wij geloven dat het contact tussen de ouders en kinderen ontzettend belangrijk is”, zegt Chantal. ,,We werken altijd met een duidelijk doel voor ogen: Kinderen snel weer thuis krijgen op een manier dat ze zich daar ook staande kunnen houden en blijven doorontwikkelen. Ouders zijn daarom altijd welkom om op bezoek te komen, of hun kind eerder mee terug naar huis te nemen.”

,,Voor de ouders ben ik bijna zeven dagen per week en vierentwintig uur per dag telefonisch bereikbaar”, zegt Chantal. ,,Ik merk vaak dat dit contact in andere zorginstellingen erg stroef loopt, en dat ouders het moeilijk vinden dat daar de contactpersonen regelmatig wisselen. Hier garandeer ik dat de ouders altijd gelijk mij aan de lijn krijgen, omdat ik ook altijd direct betrokken blijf bij de zorg voor hun kind.”

Het Ont-zorghuis Chancare biedt plaats aan maximaal zes kinderen. Om elk kind de tijd en aandacht te kunnen bieden die het verdient, worden Chantal en Patrick geholpen door ZZP-collega’s. ,,Zij bieden ons ondersteuning bij alle verschillende activiteiten en zorgtaken, maar uiteindelijk blijf ik bij elk kind nauw betrokken, zodat we een vertrouwde gezinssetting kunnen garanderen, en altijd korte lijnen kunnen houden met de ouders.”

Ont-zorghuis Chancare

Meer info:

www.chantalschakelaar.nl

Tel. 0651507056

Foto: Chantal en Patrick met hun inwonende zorgkind voor het Ont-zorghuis Chancare.