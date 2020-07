Samenwerkingsverband drie gemeenten over ontwikkeling Purmer

De gemeenten Waterland, Purmerend en Edam-Volendam werken regionaal samen op thema’s als landschap, economie, bereikbaarheid en wonen. Op verschillende thema's zoals woningbouw, duurzaamheid, verstedelijking en landschap hebben de gemeenten belangen voor het gemeentegrens-overstijgende gebied De Purmer.

Met een bijna 400 jaar lange geschiedenis van verschillende ambities, wensen en kernwaardes zijn de drie gemeenten in juli 2019 gezamenlijk een proces gestart om te inventariseren wat de huidige visie op De Purmer is.

Het overleg vindt plaats met vier verantwoordelijk wethouders. Namens de gemeente Edam-Volendam zijn dat Wim Runderkamp en Hans Schutt. Waterland is vertegenwoordigd door Jelle Kaars en namens Purmerend is Thijs Kroese gesprekspartner in dit bijzondere samenwerkingsverband.