Sanna: ‘Het is nog niet mijn tijd’

Ze was realistisch genoeg om te weten dat er na de ‘corona-impact’ geen wonder kon worden verwacht, toch koesterde Sanna Veerman nog hoop op deelname aan de Spelen van Tokio. Afgelopen weekeinde, tijdens het tweede en laatste kwalificatiemoment in Rotterdam, werd definitief duidelijk dat het grootste topsportevenement op aarde nog te vroeg komt voor de turnster.

Door Ringen om Volendam





Ze eindigde als zesde overall, maar pakte bijvoorbeeld wel een derde plaats op brug, terwijl zij een oefening met hoge moeilijkheidsgraad turnde. Bij de afsprong ontbrak het aan de finishing touch. ,,Dat heeft niet alleen met een gebrek aan stabiliteit te maken, maar er is gewoon niet genoeg tijd geweest om het te ‘doortrainen’. Dan gebeuren dit soort dingen. Ik voel écht een stijgende lijn, maar voor nu was het te vroeg.”

Stiekem hoopte Sanna nog dat zij als reserve zouden worden aangewezen voor ‘Tokio’. ,,Daar ben je sporter voor; maar ik vind de aangewezen reserves logisch, ze hebben allebei beter gepresteerd.”

Na afloop liet zij de emoties even de vrije loop. Behoudens een blessureperiode en haar eigen corona-situatie was er ook nog de kwestie rond het grensoverschrijdende gedrag van turntrainers, waardoor die coaches geruime tijd op non-actief stonden. ,,Er is heel veel gebeurd.”

Enkele dagen na de grote deceptie is het aan het landen. ,,In mijn hoofd was ik voorafgaand al verder, beseffende waar ik vandaan kom. Het is daarom wel geaccepteerd nu, omdat ik na de wedstrijd ook meteen wist van ‘het was niet slecht, maar niet goed genoeg’.”

,,Als ik het heel goed had gedaan en qua scores had gezien dat ik tot het team had behoord, had ik een ander gevoel gehad, maar ik kan ook rekenen en weet dat mijn scores niet genoeg zijn voor een teamprestatie. Ik ben teleurgesteld en het is verschrikkelijk, ik had ‘daar’ moeten staan, maar het is gewoon ‘not meant to be’.”

Nóg niet tenminste. Ver weg aan de horizon ligt Parijs 2024, ,,maar we hebben in oktober al een WK. Ik ga eerst ontspannen en vakantie nemen. Als ik weer ga beginnen, gaan we ook evalueren met de trainers. Én ik ga volgende maand zeker kijken naar hoe onze teamleden het doen in Tokio en naar alle andere sporten kijken.”

Foto: Mieke Bakker.