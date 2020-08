Scherm tegen de autokoplampen

De in- en uitrit naar de nieuwe woonwijk Keetzijde op de Broeckgouw, is enige maanden geleden gereed gekomen. Op de T-splitsing met de Keetzijde splitst de weg op het talud twee kanten op.

Dit om te voorkomen dat ’s avonds en in de nachtelijke uren het licht van de autokoplampen op de woningen aan het Oorgat schijnt. Met rood-witte hekken is er een “V” in de Keetzijde aangebracht bij de in- en uitrit.

Op het hek dat erachter geplaatst is, is kortgeleden een groen scherm bevestigd door de medewerkers van de gemeente, dat de lichtstralen opvangt van de auto’s. Zodoende is het probleem van het beschijnen van de woningen afdoende opgelost.