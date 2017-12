Schietsport Vereniging “De Vrijheid” nu gecertificeerd met een KNSA-Kroontje

Afgelopen weekeinde (16 en 17 december) was er een drukte van belang bij Schietsport Vereniging “De Vrijheid” Edam. Het was voor de negende maal dat het ‘Zooitje schieten’ georganiseerd werd onder de bezielende leiding van Ron Kamst en Frans Aan.

Buiten het wedstrijdgebeuren om was er nog een reden tot feest want de schietvereniging, en vooral het bestuur, had zich in het afgelopen jaar ingezet om de hoogst mogelijke waardering van de sportbond KNSA (Koninklijke Nederlandse Schietsport Associatie) te mogen ontvangen namelijk de certificering met een Kroontje.

Zaterdagmiddag werd door Gerda Lejeune (van de KNSA) aan voorzitter Harry Hasert, in het bijzijn van de bestuursleden van Schietsport Vereniging “De Vrijheid”, de oorkonde en het wandbordje behorende bij deze certificering, overhandigd.