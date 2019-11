Schilderijen van leerlingen De Triade opgehangen in fietstunnel

In het tunneltje onder de N247 (tegenover Thomas’ Café) zijn vrijdag weer nieuwe kunstwerken (schilderijen) opgehangen aan de wanden. Deze zijn gemaakt door tien leerlingen van S.G. De Triade van de afdeling Bouw, Wonen, Interieur uit de vierde klas.

In juni 2016 waren al schilderwerken van Triade-leerlingen opgehangen in deze tunnel, en deze zijn nu vervangen. Door S.G. De Triade is de fiets/wandeltunnel in Edam geadopteerd. Zo worden de wanden hiervan door de leerlingen uit de schilderklas jaarlijks gereinigd, bijgewerkt en geschilderd.

De tien leerlingen kwamen samen met hun docente Conny Schreuder, van Style en Design, vrijdag om 10.30 uur naar het tunneltje. Ze werden door Frank van Dijk van de gemeente toegesproken. Hierna werden de tien kunstwerken opgehangen aan de wand.