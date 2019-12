Schrijfactie van Amnesty International

In de Edamse Bibliotheek vond zaterdag van 11.00 tot 14.00 uur een schrijfactie plaats van Amnesty International afdeling Edam-Volendam. Bij twee tafels konden de bezoekers brieven schrijven die opgestuurd worden, om er zo voor te zorgen dat tien jongeren, die wereldwijd gevangen zijn genomen vanwege hun politieke overtuiging, vrij te krijgen.

Hiervoor komt Amnesty International in actie. De plaatselijke afdeling organiseert een keer per jaar een schrijfactiedag. Dit gebeurt rond de datum van 10 december, want dan is het de Internationale Dag van de Rechten van de Mens.

Wereldwijd worden er dan deze schrijfacties ondernomen, en dus ook in Edam-Volendam. Met de brieven die namens Amnesty International gestuurd worden, worden regeringen onder druk gezet om de politieke gevangenen vrij te laten.