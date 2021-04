Voor nieuwe en occasion scooters, onderhoud, reparatie en customizing

Scooter Store 55 opent officieel haar deuren

Op 2 januari 2020 nam Marcel Duncker (51) vol goede moed de zaak van Seinen Tweewielers aan de Oosthuizerweg 7 te Edam over. De goede moed is hij gelukkig nog niet verloren, maar de feestelijke opening die hij zo enthousiast georganiseerd had, moest hij tot drie keer toe uitstellen. En nog altijd is er geen stip op de horizon als het gaat om het op touw zetten van een dergelijke open dag. ,,Daarom heb ik ervoor gekozen om op 1 april aanstaande officieel de nieuwe naam te introduceren. We gaan vanaf heden verder als ‘Scooter Store 55’.” Marcels gloednieuwe zaak is officieel verkooppunt van scooter-topmerken als Vespa, Piaggio, Kymco, Peugeot en de elektrische scooters van NIU. Naast de verkoop van nieuwe en occasion scooters verzorgt Scooter Store 55 reparaties, onderhoud en is Marcel gespecialiseerd in het customizen van scooters.

Door Kevin Mooijer





,,Ik zit al ruim dertig jaar in de bromfietsen en scooters”, begint Marcel. ,,In Utrecht ben ik begonnen en de laatste negen jaar heb ik in Zaandam gewerkt. Ik heb altijd in loondienst gewerkt, dus Scooter Store 55 is mijn eerste eigen zaak. In de wandelgangen had ik al gehoord dat deze zaak te koop zou komen, en ik besloot mijn kans te pakken.”

Voordat Marcel de trotse eigenaar van de scooterzaak werd, heeft hij eerst een half jaar meegedraaid om de ins en outs onder de knie te krijgen. ,,Helaas hebben we de overname wat moeten uitstellen vanwege het overlijden van mijn vader. Het was de bedoeling dat ik de boel in november 2019 al over zou nemen, maar die timing bleek niet gunstig.”

‘De Open Dag

gaat er sowieso

komen’

Scooter Store 55 wordt gerund door Marcel in zijn eentje. ,,Op het moment gaat dat nog prima. Ondanks dat ik nog geen seizoen heb gedraaid zonder coronavirus, merk ik dat het vele thuiswerken toch invloed heeft op de drukte. Mensen die normaal gesproken op de scooter naar het werk gaan en nu thuiswerken, laten de scooter in de schuur staan. Er is dus veel minder onderhoud nodig dan normaal gesproken het geval is. Natuurlijk wordt een scooter op een mooie, zonnige dag wel eens voor de dag gehaald, maar de gebruikelijke kilometers worden op het moment niet meer gemaakt.”

En het onderhoud blijkt niet de enige situatie waarbij de nieuwe eigenaar de gevolgen van het coronavirus merkt. ,,Ik was afgelopen zomer van plan een open dag te organiseren. Samen met de buurman van WAMO al geregeld dat we allebei onze mooiste producten buiten zouden zetten. Ik had een foodtruck, muziek en een springkussen voor de kinderen geregeld, maar helaas kon het tot drie keer toe niet doorgaan. Maar de open dag gaat er komen. Wanneer kan ik nog niet zeggen, maar dat het doorgaat, dat staat vast.”

‘Ik doe niets

liever dan scooters

handmatig aanpassen

naar de wensen

van de klant’

De afgelopen maanden is Marcel tussen de bedrijven door bezig geweest met verbouwen van zijn nieuwe zaak. ,,Bij een nieuwe eigenaar en een nieuwe naam hoort natuurlijk ook een nieuwe uitstraling. We hebben de showroom een stuk uitgebreid door een muur uit het pand te slopen. We hebben allerlei aanpassingen gedaan om een industriële uitstraling te realiseren en we hebben een gloednieuwe straat met officiële scooterparkeerplaatsen laten leggen.”

Wie de fraaie Scooter Store 55 showroom binnenloopt zal direct een bijzonder, opvallend exemplaar opvallen. ,,De lichtblauwe, customized Vespa”, lacht Marcel. ,,Daar heb ik wel even werk aan gehad. Ik doe niets liever dan scooters handmatig aanpassen naar de wensen van de klant. Het spuitwerk laat ik door een professionele spuiterij doen, maar de rest doe ik hier allemaal zelf. Dus als je de wens hebt om je scooter op een unieke manier aan te laten passen, dan doe ik dat graag voor je!”

Het volgende customizingsproject betreft een authentieke Piaggio Apecar, beter bekend als een tuktuk. ,,Of zelfs als Fanta-autootje. Ik ga hem volledig opknappen en aanpassen in een lekker opvallende kleur, dan monteer ik de aangepaste blauwe Vespa scooter achterop en vervolgens is het de bedoeling dat die tuktuk dan af en toe een rondje door de gemeente rijdt om wat aandacht te genereren.”

Marcel lacht: ,,Het zou natuurlijk fantastisch zijn als ik daar een jonge meid voor vind. Die in de zomer af en toe een ritje met die tuktuk door Edam-Volendam wil rijden. Dat trekt toch net even meer aandacht.”

Scooter Store 55

Oosthuizerweg 7

1135 GH Edam

Telefoon: 0299 417 979