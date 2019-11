Sfeerverlichting bij het Strandbad Paviljoen

Zaterdag 16 november stond op de pier bij het terras van het Strandbad Paviljoen te Edam een hoogwerker opgesteld. Deze werd ingezet om goed bij de twee bomen te kunnen komen. Die zijn vol gehangen met sfeerverlichting voor de komende feestdagen.

De ritsen met led-lampjes zijn in de bomen bevestigd en ze zorgen ’s avonds voor een prachtige aanblik, vanaf de pier, maar ook vanuit het restaurant. Omdat het Strandbad Paviljoen in de wintermaanden van maandag t/m woensdag gesloten is, konden we pas donderdagavond wat sfeerplaatjes van de verlichte bomen maken.

De uitbaters van het Strandbad Paviljoen hebben er echt werk van gemaakt. Niet alleen in de zomer kan men hier genieten van het fraaie uitzicht, maar ook tijdens de komende feestdagen en in de winter, is het geheel bijzonder sfeervol versierd en verlicht.