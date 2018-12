Sfeervolle Lichtjesavond in Edam

Bijna alle winkels in Edam waren vrijdag tot 21.00 uur geopend tijdens de Lichtjesavond, die voor de eerste keer in het centrum gehouden werd. Omdat er geen Kerstmarkt meer zal zijn in de Kaasstad, wilden de Edamse Ondernemers het centrum deze avond in een gezellige sfeer brengen. Daarin is men zeker geslaagd.

Het centrum was deze avond extra verlicht in en rond de winkels. Met name de Lingerzijde en de Kleine Kerkstraat waren sfeervol verlicht met lantaarns, lampionnen of kaarsvuur. Op het veld naast de Speeltoren stond een partytent, waarin John en Jay van Music Edam live muziek speelden. Hier was ook een stand van Slagerij Taam waar men warme rookworst en heerlijke erwtensoep kon krijgen en glaasjes glühwein en warme chocolademelk werden hier getapt. De meeste winkels waren tijdens deze eerste Lichtjesavond geopend en er was 10% korting.