Sintelpad na ophoging in erbarmelijke staat

In het weiland tussen de kommen Edam en Volendam ligt een sintelpad, dat aansluit op het nieuw aangelegde fietspad in de tunnel onder de N247. Bij regenval vormden zich steeds diepe plassen op dit veel befietste en bewandelde pad.

Dit probleem is enkele weken geleden aangepakt en op delen is het pad met sintels opgehoogd. Echter er is voor het ophogen gebruik gemaakt van wel héél grof materiaal. Grote keien, steenbrokken en stukken glas zijn op de ondergrond uitgestort, maar dit is nauwelijks uitgevlakt. Met de fiets is het pad nu bijna niet begaanbaar meer want het is hobbel-de-bobbel geblazen. Lekke banden zijn er aan de lopende band.

Ook wandelaars moeten uitkijken, want een enkelblessure ligt er op de loer. De gemeente zal veel fietsers en wandelaars blij maken als dit ‘natuurpad’ tussen de beide kommen uitgevlakt wordt.