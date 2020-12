Sinterklaasspeurtocht in de Bibliotheek

In de bibliotheek van Edam en Volendam zijn deze week niet alleen boeken te vinden, maar ook (verstopte) letters. Speciaal voor kinderen vanaf 5 jaar is een leuke sinterklaasspeurtocht uitgezet. Tussen alle boekenplanken en studieplekken kunnen kinderen op zoek naar veertien verscholen letters, waarmee vervolgens een woord van twaalf letters gemaakt kan worden. Voor iedereen die het juiste woord gevonden heeft, ligt er als beloning een chocoladeletter klaar.

Door Leonie Veerman





„Yes, een letter!”, roepen de zevenjarige Miles Molenaar en zijn vijfjarige zusje Jody bij het vinden van hun eerste letter. Met een potlood noteren ze de letter, een W, vervolgens ijverig op hun invulkaart. En dan vliegen ze er weer vandoor. Aandachtig bestuderen ze de boekenplanken vol managementboeken en dan rennen ze richting de tijdschriftenhoek. Miles werpt een snelle blik onder de krantentafel en rent dan doelgericht naar de muur. „O, kijk daar Jody!” Miles wijst naar het grote bibliotheeklogo aan de muur. „De letter O!”

Het blijkt nog knap lastig om alle veertien verloren letters te vinden in een bibliotheek vol boeken, woorden en letters. Na drie rondjes langs alle afdelingen en studieplekken missen Jody en Miles nog drie letters. Hun vader Jan Molenaar, begint steeds actiever mee te zoeken. Langzaam loopt hij zelf ook een rondje door het gebouw terwijl zijn ogen zorgvuldig langs alle boekenkasten en muren scannen. Plots staat hij stil en wijst hij naar een studieplek in het midden van de bieb. „Kijk hier eens jongens!”

Na hernieuwde zoektochten moet uiteindelijk voor de laatste letter de bibliotheekmedewerker ingeschakeld worden. En dan begint het denkwerk. Vader Jan knielt neer naast Jody en Miles en samen beginnen ze te puzzelen om van de veertien letters een twaalf letterig woord te maken. Na flink wat gepuzzel, en twee hints van de vriendelijke bibliotheekmedewerker, weten Miles en Jody het juiste woord in te vullen.

Trots als een pauw ruilen ze de ingevulde kaart bij de bibliotheekmedewerker in voor hun verdiende chocoladeletter. Tot slot zoeken Miles en Jody nog twee mooie sinterklaasboeken uit. „Nu snel naar huis om te lezen”, zegt hun vader, als het stel voldaan de bibliotheek verlaat.

Help je mee het verdwenen woord te zoeken?

De speurtocht kan nog tot en met zaterdag 5 december in alle vestigingen van Bibliotheek Waterland gespeeld worden en is vrij toegankelijk tijdens openingstijden.