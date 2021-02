Slagzinwinnaars van De Triade-prijsvraag

Scholengemeenschap ‘De Triade’ te Edam hield op 17 en 24 november 2020 de populaire Triade-dagen waar ruim 500 basisschoolleerlingen mini-lesjes kregen om zo kennis te maken met het technisch onderwijs.

Tijdens deze schoolbezoeken werd ook een prijsvraag georganiseerd met “win een uitje met de hele klas naar NEMO”. In het basisschool techniek lokaal werden woensdagmiddag door directeur Jeanine van Schendel de twee prijswinnaars bekend gemaakt.

Corine Schilder van ’t Kofschip in Volendam was samen met meester Marc Jonk naar SG De Triade gekomen om de prijs in ontvangst te nemen. Kelly Knijn van de Koningsspil uit Oosthuizen was er samen met haar klasgenote Daantje Seunninga. Ook zij mag met de hele klas naar NEMO Science Museum.