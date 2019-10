Slotactie CarMar Kwart Miljoen Samen Doen

Zaterdag 26 oktober is de Slotactie voor Stichting CarMar waarbij de LOVE een marathonuitzending zal verzorgen op radio en TV. Om 09.00 uur start de uitzending op de radio en vanaf 12.00 uur begint de TV uitzending die doorgaat tot 24.00 uur, het tijdstip waarbij de opbrengst bekend zal worden gemaakt.

In de Jozef is ’s avonds een concert waarvan de opbrengst bestemd is voor CarMar. Er is een mooie start: Woensdagmiddag mocht Jan Tol van Stichting CarMar, een drietal cheques in ontvangst nemen dit omdat de ondernemers Van Geemen, schildersbedrijf Crelis Schilder en MICK Kraanverhuur wegens andere verplichtingen niet langs kunnen komen tijdens de actiedag van zaterdag a.s.

Een geweldige start van totaal 10.000 euro en een enorme stimulans voor het organisatiecomité en de grote groep medewerkers van de LOVE die deze actiedag vorm geven.