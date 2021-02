Sneeuwpoppen en iglo’s

In de Nivo van vorige week werd de oproep gedaan: Wie maakt de grootste sneeuwpop? Ondanks dat er geen plaksneeuw was, zijn toch verschillende sneeuwpoppen en iglo’s gemaakt door de kinderen (al dan niet met behulp van de ouders).

Enkele sneeuwpop-foto’s zijn naar de Nivo-redactie gemaild en onze fotograaf kwam her en der ook wat sneeuwbouwsels tegen. Omdat het zaterdag en zondag ideaal schaatsweer was, zijn er in het weekend geen sneeuwpoppen meer gemaakt.

Er was toen dus meer schaatsvermaak. Enkele van de grootste iglo’s en poppen drukken we hierbij af. De jongens en meisjes beleefden er in ieder geval veel sneeuw- en ijspret aan.