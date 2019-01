Snoeien van bomen langs de N247

Een grote snoeiklus vindt al twee weken plaats op de N247 tussen Oosthuizen en Edam. De grote bomen langs de Provinciale weg ondergaan een noodzakelijke snoeibeurt. Vele takken hangen boven het wegdek, waar dagelijks veel (vacht)verkeer overheen raast. Om te voorkomen dat deze de auto’s raken of bij harde wind op het wegdek terecht komen, dienen de bomen op gezette tijden een snoeibeurt te ondergaan.

Om bij de kruinen van de bomen te kunnen komen wordt een hoogwerker ingezet. Het verkeer wordt door verkeersregelaars om de auto’s en hoogwerker geleid, zodat de boomsnoeiers veilig hun werk kunnen doen. Ook de bomen in de berm langs de naastgelegen en parallel lopende Zesstedenweg worden gesnoeid. De vele takken die afgezaagd worden, liggen in de berm naast de bomen. Deze worden later weer verwijderd en tot kleine blokjes gemalen in de versnipperaars.