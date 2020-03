Huisartsen Edam-Volendam danken bevolking voor massale steun

‘Sommigen gaven ons zelfs een tulband'

De huisartsen van Edam-Volendam en Zeevang willen de mensen die mondmaskers, handschoenen en schorten doneerden hartelijk danken. Alle huisartsenpraktijken werken momenteel beter dan ooit samen om de situatie met het coronavirus te lijf te gaan. Daarvoor is een grote hoeveelheid steriel materiaal nodig. Een Volendamse praktijk plaatste daarom afgelopen maandag een oproep op Facebook of mensen schone mondmaskers beschikbaar zouden willen stellen. De bevolking van onze gemeente gaf hier massaal gehoor aan.

Door Laurens Tol

,,We zijn superblij dat mensen zoveel mondmaskers, handschoenen en schorten bij ons brachten”, vertelt dokter Pasdeloup namens alle huisartsenpraktijken van onze gemeente. ,,Sommigen gaven er zelfs een tulband voor ons bij, om op te eten. Dat is natuurlijk erg aardig. Ik ben trots op de mensen uit onze gemeente dat ze zich zo opstellen in een moeilijke periode als deze.”

Het gebrachte materiaal is volgens Pasdeloup zeer welkom en ook noodzakelijk voor de huisartsen om goede zorg te kunnen blijven verlenen. Hij verwacht echter wel dat er de komende tijd nog meer van de hulpmiddelen nodig zullen zijn om deze crisissituatie door te komen. ,,Ik hoop van harte dat mensen ons zullen blijven steunen met mondmaskers, handschoenen en schorten. Deze spullen kunnen we de aankomende periode nog heel goed gebruiken. We verwachten namelijk dat dit nog niet de piek is van de coronacrisis. Er komen mogelijk nog zware tijden aan. Met de steun van de mensen uit de buurt kunnen we deze situatie beter aan. Maar voor nu alvast namens alle huisartsen van de gemeente: duizendmaal dank voor de steun die wij ontvangen hebben.”