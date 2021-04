Speeltuin werd druk bezocht

Op zaterdag 3 april is speeltuin ‘De Speelderij’ weer open gegaan. De eerste twee weken waren er door het regenachtige en koude weer nog weinig spelende kinderen te bespeuren. Afgelopen weekend scheen de zon en was het ideaal weertje voor een bezoek aan de speeltuin.

Door de Coronamaatregelen mogen er maximaal 30 ouders naar binnen om op stoelen zittend de spelende kinderen in de gaten te houden. Zowel zaterdag als zondag was het de hele dag lekker druk in ‘De Speelderij’.

De onderhoudsploeg is de afgelopen maanden hard aan het werk geweest om alles weer gereed te maken en een aantal nieuwe toestellen te plaatsen. Alle banken zijn opgeknapt, de kabelbaan is aangepast en de speeltuin is een surfplank rijker. Het speelseizoen is nu dus echt van start gegaan.