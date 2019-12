Spirituele Beurs in Kerstsfeer in De Burghwall

In “De Burghwall” aan de Achterhaven vond afgelopen zondag van 11.00 tot 17.00 uur een Spirituele Beurs plaats. Deze werd georganiseerd door Natascha Stathi en het doel erachter was om eenzame mensen wat verlichting te geven met de komende feestdagen.

“Deze beurs is ontstaan omdat we beseffen dat veel mensen de feestdagen tegemoet moeten zien zonder hun geliefden en zij veelal eenzaam zijn en het hierdoor moeilijker wordt om te genieten van de feestdagen”, vertelt Natascha. In “De Burghwall” waren stands van o.a. mediums, paragnosten, tarottisten en healers.

In een andere zaal werd elk uur een Dreamscape Klankschalen Healing Concert gegeven. In het kader van de kerstgedachte was aan ondernemers en winkeliers gevraagd om een cadeautje te doneren. Deze werden tijdens de Beurs onder de kerstboom gelegd en via een verloting weg gegeven.