Sporten in de buitenlucht; lekker, gezellig en ook nog eens erg gezond

Het is wederom een prachtige dag. Janine (68) springt op haar fiets met een grote lach op haar gezicht, het is weer tijd voor een uur sporten met GezondOud. “Ik ga iedere week naar het Leeghwaterpark en het is elke keer weer optimaal genieten. Wanneer ik de hoek om kom fietsen ben ik altijd nieuwsgierig wie er verder allemaal zullen zijn. Ik heb echt al een aantal hele leuke nieuwe mensen ontmoet. Inmiddels sport ik alweer een aantal maanden bij GO en ik merk dat het me erg goed doet. Iedere keer kom ik zo vrolijk en positief gestemd terug van de training. Ik heb meer energie en voel me echt sterker worden.” Zo sprak een deelneemster uit Purmerend.

Binnenkort ook in Volendam, Broek in Waterland en Monnickendam

Bij GezondOud kun je het hele jaar door sporten op de mooiste plekken in de natuur. Zo starten we vanaf eind januari in Burgemeester Boelenspark, de Volgermeerpolder en het Hemmeland. De trainingen zijn professioneel, afwisselend, gezellig en voor ieder niveau goed te doen. Tijdens de training wordt gewerkt aan de conditie, de stabiliteit, de mobiliteit en doen we diverse spierversterkende oefeningen met weerstandsbanden of lichaamsgewicht.



Sporten op je eigen niveau

Je traint op je eigen niveau. Ieder mens is anders en onze trainers zijn juist opgeleid om ervoor te zorgen dat je op de juiste manier wordt uitgedaagd. Mede hierdoor laat ruim 96% van onze deelnemers weten zich fysiek dan wel mentaal sterker te voelen.



Professionele begeleiding

Wij werken uitsluitend met goed gecertificeerde trainers waarvan een groot deel fysiotherapeut is. Regelmatig onderzoeken wij het effect van onze trainingen en passen de inhoud van de training daar waar nodig aan.



Samen buiten en zelf vanuit je eigen omgeving

Dagelijks 25 minuten matig intensief bewegen is optimaal voor een goede gezondheid. Om je hierbij te helpen bieden wij naast de buitentraining ook online trainingen aan. Natuurlijk zijn de online trainingen volledig vrijblijvend.

Ben je nieuwsgierig geworden? Neem vrijblijvend contact met ons op via 06-53837045 of kijk op www.gezondoud.nl. Je kan altijd gratis een proefles komen doen.