Sportschool B-Active lanceert eerste editie van Kids Zomerkamp

Brian van der Leest: ‘Ik wil kinderen leerzame en waardevolle ervaringen meegeven’

Nieuwe dingen ontdekken op fysiek, mentaal maar ook sociaal vlak, en dat onder toeziend oog van professionele begeleiders. Dat is de achterliggende gedachte van het Kids Zomerkamp dat sportschool B-Active deze zomer voor het eerst organiseert. In een driedaags programma op verschillende locaties dagen zij kinderen tussen de 8 en 12 jaar uit om kennis te maken met verschillende sporten en stimuleren hen om nieuwe vriendjes te maken.

Door Leonie Veerman

Brian van der Leest, sportschooleigenaar en initiatiefnemer van het nieuwe zomerkamp, benadrukt dat alle activiteiten erop zijn ingericht de kinderen meer bewust te maken van hun eigen krachten en mogelijkheden, evenals het bespreekbaar maken van onderwerpen als pesten en discriminatie. ,,Persoonlijke aandacht neemt daarbij een belangrijke plaats in”, vertelt Brian. ,,Ik verbaas me er vaak over hoeveel kinderen dit tegenwoordig missen in hun opvoeding. Ik snap uiteraard dat ouders vaak beide een drukke baan hebben, maar ik hoor zoveel verhalen van kinderen die bijna nooit iets een-op-een met hun ouders ondernemen, of zelfs amper een persoonlijk gesprekje voeren over hoe het op school was. Terwijl dit nu juist zo belangrijk is voor hun ontwikkeling.”

Dit bracht Brian op het idee van het Kids Zomerkamp. Samen met zijn collega’s Arjan Baron (personal trainer, groepslesleraar en eigenaar Fitja) en Niels Schilder (jeugdtrainer) is hij de afgelopen weken druk in de weer geweest met de planning en organisatie van dit nieuwe kinderevenement.

,,Ik wil dat kinderen zich gehoord voelen en gestimuleerd worden om nieuwe uitdagingen aan te gaan en zichzelf te ontwikkelen”, zegt Brian.

,,Het Kids Zomerkamp werkt daarom met zowel deskundige spelbegeleiders als professionele groepsbegeleiders. Zij krijgen bovendien allemaal nadrukkelijke instructies mee”, vervolgt Brian. ,,Zo wordt er bijvoorbeeld van hen verwacht dat ze alle kinderen uit hun team dagelijks een complimentje geven en met elk van hen een persoonlijk gesprek aangaan. Op die manier willen we de kinderen leren over hun emoties te praten en hen het gevoel meegeven dat zij er toe doen en mogen zijn wie ze zijn.”

Brian voegt toe dat het niet de bedoeling is het de kinderen te makkelijk te maken. ,,Wat je tegenwoordig ook geregeld ziet, is dat verenigingen bepaalde clubjes kinderen maar wat laten aanmodderen, of dat ouders hun kinderen bedelven onder de complimentjes en hen voortdurend behoeden voor tegenslag. Ik geloof juist dat het belangrijk is om kinderen discipline bij te brengen en hen weerbaar te maken. Tijdens onze activiteiten hameren we er dan ook op dat iedereen deelneemt en z’n best doet. Sommige kinderen zullen sneller, beter of behendiger zijn, maar daar samen respectvol over te praten, en te benadrukken dat iedereen zijn of haar unieke kwaliteiten heeft, zal dat het plezier niet drukken.”

Het Kids Zomerkamp vindt plaats op maandag tot en met woensdag 6, 7, en 8 juli. ,,Dat hebben we bewust zo ingepland”, zegt Brian. ,,Dat is namelijk in de eerste week van de schoolvakantie. De meeste ouders zijn dan nog gewoon aan het werk, en na deze hectische periode waarin de scholen vanwege het coronavirus al zo lang gesloten waren, willen we hen graag ontzien. Ze kunnen hun kind ’s ochtends afzetten en in de namiddag weer helemaal moe en voldaan oppikken.”

,,Elke dag van het kamp vindt plaats op een andere locatie en heeft een compleet ander programma. Brian geeft aan dat er met drie aparte thema’s gewerkt wordt: Behendigheid, lol en gaming.

,,Voor dat eerste thema zetten we op de atletiekbaan een tienkamp uit. Daar ben ik erg enthousiast over, want verreweg de meeste kinderen zitten op voetbal of handbal en hebben nooit een andere sport beoefend. Tijdens de tienkamp leren ze verschillende nieuwe spiergroepen gebruiken en behendigheidstechnieken toepassen.”

Het tweede thema van het Kids Zomerkamp, ‘lol’, bestaat uit allerhande activiteiten op het Marinastrandje. ,,Denk aan lasergamen, kanoën en bubblevoetbal”, zegt Brian. ,,Hierbij ligt de nadruk op het sociale aspect en stimuleren we de kinderen nieuwe vriendjes te maken.” Voor het derde thema, ‘gaming’, zijn enkele spectaculaire activiteiten uitgezet die te maken hebben met E-games, racesimulaties en VR-brillen. ,,Wat we precies gaan doen, willen we nog even geheim houden en op de dag zelf pas als verassing onthullen aan de kinderen”, zegt Brian. ,,Ik ben zelf ook altijd een fanatiek gamer geweest, dus kijk enorm uit naar dit onderdeel. Gamen is ontspanning, competitie en lol hebben, maar het is belangrijk dat je jezelf er niet in verliest. Daarom wil ik kinderen op dit gebied graag het belang en plezier van beweging meegeven.”

Net zoals alle andere sportschooleigenaren heeft Brian de afgelopen tijd de nodige tegenslag te verduren gehad. Maar alle beperkingen die het coronavirus hem heeft opgelegd, hebben hem naar eigen zeggen alleen maar creatiever gemaakt. ,,Het was niet een directe aanleiding voor mij om het Kids zomerkamp te organiseren, maar heeft mij wel mooi de tijd gegeven om dit nieuwe project op te pakken en tot in de puntjes uit te werken. Uiteraard houden we ons tijdens het zomerkamp aan alle geldende kabinetsmaatregelen. Gelukkig zijn die voor kinderen tot 12 jaar minder streng.”

Het Kids Zomerkamp is het eerste grote evenement dat Brian en zijn collega’s Arjan en Niels organiseren, maar van zenuwen of stress is bij Brian nauwelijks sprake. ,,We hebben alles op de rit en een groot deel van de kaarten is inmiddels verkocht”, zegt Brian. ,,Het kan haast niet anders dan dat het een groot succes wordt. Het belangrijkste is dat we de kinderen een fantastisch leuke tijd kunnen bieden en hopelijk een aantal waardevolle levenslessen kunnen meegeven.”

Kids Zomerkamp

Data: Maandag t/m woensdag 6, 7, en 8 juli

Kosten: €99,-

Leeftijd: 8 tot 12 jaar

Ook deelnemen? Wees er snel bij want er zijn nog slechts enkele plekken beschikbaar!

Contact:

Mail: info@kidszomerkamp.nl

Tel.: 0623597886

Meer info:

www.kidszomerkamp.nl

www.facebook.com/kidszomerkamp2020

www.instagram.com/kidszomerkamp_2020