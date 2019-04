“Spotgeesten” zorgt voor hectische momenten

Het toneelstuk “Spotgeesten” duurt drie uur, maar na overleg heeft toneelvereniging d’Ye het teruggebracht naar anderhalf uur, wat hen uitstekend is gelukt, zonder echt afbreuk aan de inhoud van het stuk te doen. Afgelopen weekend werd deze komedie twee keer opgevoerd in De Singel te Edam.

De rollen werden weer voortreffelijk uitgebeeld. Voor Maarten Groot, voorheen achter de knoppen, was het zijn debuut als butler om op te treden. Dit geldt ook voor Bo Stevense die de rol van geest speelde. Ook voor Marjo Leupers was het de eerste keer dat zij op de planken stond, wat haar betreft tekst en rol zeer goed afging. Houdt u van Spotgeesten? Ga het zien, aankomende vrijdag 5 en zaterdag 6 april, aanvang 20.00 uur in De Singel. Kaarten te bestellen via www.dyespeelt.nl/winkel. De toegangsprijs 10, donateurs 6 euro.