St. Mauritius Volendam organiseert talentendag

Is uw zoon de hele dag aan het bewegen? Een spagaat of radslag in de woonkamer? Dan is turnen bij St. Mauritius misschien wat voor hem! Is uw zoon geboren in het jaar 2010, 2011, 2012, 2013 of 2014? Meld hem dan nu aan voor onze talentendag zaterdag 14 september van 9.00u tot 10.30!