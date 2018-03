Stank is ondraaglijk bij het openbaar toilet

In onze gemeente zijn er weinig openbare toiletten. In Edam, bij het busstation, staat al jarenlang een betonnen openbaar toilet waar de buspassagiers en passanten gebruik van kunnen maken. Het urinoir wordt echter weinig schoongemaakt.

Door een Nivo-lezer werd de verslaggever er op attent gemaakt om eens een artikeltje aan dit openbare toilet te wijden, want het is er een ranzige bende aan het worden.

Toen onze fotograaf/verslaggever een kijkje nam bij het openbaar toilet bij het busstation Edam moest hij beamen dat er geen woord van overdreven was. Het zou een goede zaak zijn als de medewerkers van de afdeling Onderhoud & Beheer van de gemeente op gezette tijden dit openbare toilet reinigen, want dit is nu niet bepaald reclame voor onze gemeente.