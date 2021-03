Start werkzaamheden Derde Ontsluitingsweg

Dinsdag zijn de eerste werkzaamheden voor de aanleg van de Derde Ontsluitingsweg, tussen de D. Poschlaan en de kruising met de N247-N244 van start gegaan. Symbolisch werd door wethouder Wim Runderkamp, samen met Jan Koning en Ko Spaargaren van de Vereniging ‘Weg met die weg’ een boom geplant.

Ruim 15 à 10 jaar is de gemeente bezig geweest om de aanleg van deze ontsluitingsweg mogelijk te maken. Nu was het moment dan daar dat de eerste aanzet gegeven kon worden. Na goed participatie-overleg met de Vereniging en omwonenden, is er uiteindelijk overeenstemming bereikt.

Als eerste wordt begonnen met de aanleg van een groenstrook van riet, struiken en bomen met doorkijkjes, zodat de weg deels aan het zicht van de omwonenden onttrokken wordt. De planning is dat de weg in juli 2024 opengesteld kan worden.