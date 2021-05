Steeds meer ‘geel’ in de natuur

Het is regenachtig weer en ook komt af en toe een zonnetje aan de hemel. Dat is ideaal groeiweer voor de boterbloemen, koolzaad en fluitenkruid. Dijken, bermen en weilanden raken steeds meer bedekt met een gele gloed van de kruipende boterbloem.

Ook het gele koolzaad kan met deze weersomstandigheden weelderig groeien. Zo komt er steeds meer ‘geel’ en kleur in de natuur. Opvallend is dat er veel fluitenkruid te zien is in de bermen en op de dijken. Er kunnen mooie voorjaarsplaatjes van geschoten worden.